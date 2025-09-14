Liverpool Salah ile uzatmalarda güldü

Düzenleme: Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, deplasmanda Burnley'yi Salah'ın uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool Burnley ile Turf Moor'da karşı karşıya geldi.

Liverpool, karşılaşma boyunca katı savunma yapan Burnley defansını aşmakta zorlansa da uzatma dakikalarında bulduğu golle galip geldi.

Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, 90+5. dakikada penaltıdan attığı golle Liverpool'u 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Ev sahibi ekipte Lesley Ugochukwu, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

"Kırmızılar" ligde 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Burnley ise 3 puanla 17. sırada kaldı.

