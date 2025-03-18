Liverpool, Salah’ın alternatifini belirledi: Rotayı Almanya’ya çevirdiler

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Liverpool, Salah’ın alternatifini belirledi: Rotayı Almanya’ya çevirdiler

Liverpool, Salah’ın sezon sonu ayrılması ihtimaline karşı alternatifini belirledi. İngiliz devi transferde rotasını Almanya’ya çevirdi.

Liverpool, yaz transfer dönemine girerken kadrosundaki olası büyük ayrılıklara karşı hazırlıklı olmayı planlıyor. Sözleşmeleri sona erecek Mohamed Salah, Virgil van Dijk ve Trent Alexander-Arnold gibi kilit isimlerin takımdan ayrılma ihtimali, kulübü şimdiden alternatifler aramaya itiyor. İngiliz ekibi, bu kapsamda Bundesliga'dan dört oyuncuyu yakından takip ediyor.

Liverpool'un uzun süredir takip ettiği isimlerden biri, Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki savunmacısı Nico Schlotterbeck. Aynı zamanda Wolfsburg'un genç stoperi Konstantinos Koulierakis de kulübün listesinde yer alıyor.

SALAH YERİNE ANSGAR KNAUFF

Eğer Mohamed Salah yaz aylarında takımdan ayrılırsa, Liverpool onun yerine Eintracht Frankfurt forması giyen Ansgar Knauff'u (23) kadrosuna katmak isteyebilir. CaughtOffside'ın haberine göre, Liverpool genç oyuncu için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

Knauff'un en büyük avantajı, hem sağ hem de sol kanatta oynayabilmesi. Ayrıca Borussia Dortmund altyapısından yetişmiş olması ve Avrupa Ligi'nde sergilediği performans, Liverpool'un ilgisini artıran faktörlerden biri.

ARNOLD YERİNE FRIMPONG

Liverpool, Trent Alexander-Arnold'un ayrılması durumunda, Bayer Leverkusen'in sağ beki Jeremie Frimpong'u (23) gündemine aldı. Sport BILD'in haberine göre, teknik direktör Arne Slot ve Frimpong'un düzenli iletişim halinde olduğu belirtiliyor.

Frimpong'un sözleşmesinde 40 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve Liverpool, eğer yeterli bütçeyi oluşturabilirse, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katabilir. Ancak transferin gerçekleşmesi için kulübün yaz aylarında önemli satışlar yapması gerekecek.

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