Liverpool şaşırtmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Liverpool şaşırtmadı

Liverpool, Premier Lig’e 2’de 2 yaparak başladı, gücünü gösterdi.

Jürgen Klopp'un sürpriz ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Arne Slot'u getiren Liverpool'da işler yolunda...
İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Liverpool, Anfield’da Brentford’u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi Liverpool 2-0’lık skorla kazandı.
Liverpool'un gollerini 13. dakikada Luis Diaz ve 70. dakikada Muhammed Salah attı.
Bu sonuçla Liverpool, ikinci maçını da kazanarak 2'de 2 yaptı ve puanını 6 yaptı. Brentford ise 3 puanda kaldı.
Liverpool gelecek hafta zorlu Manchester United deplasmanına gidecek. Brentford ise evinde Southampton'ı konuk edecek.

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