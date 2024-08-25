Liverpool şaşırtmadı

Jürgen Klopp'un sürpriz ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Arne Slot'u getiren Liverpool'da işler yolunda...

İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Liverpool, Anfield’da Brentford’u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi Liverpool 2-0’lık skorla kazandı.

Liverpool'un gollerini 13. dakikada Luis Diaz ve 70. dakikada Muhammed Salah attı.

Bu sonuçla Liverpool, ikinci maçını da kazanarak 2'de 2 yaptı ve puanını 6 yaptı. Brentford ise 3 puanda kaldı.

Liverpool gelecek hafta zorlu Manchester United deplasmanına gidecek. Brentford ise evinde Southampton'ı konuk edecek.