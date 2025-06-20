Liverpool sezonun transferini resmen duyurdu: Florian Wirtz formayı giydi

Liverpool, Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i renklerine bağladı.

BUNDESLIGA TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

İngiliz ekibi, bu transfer için bonuslarla birlikte toplamda 150 milyon euro ödeyecek. Wirtz, bu bedelle Bundesliga tarihinin en pahalı satışı olurken oyuncu 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Bayer Leverkusen'de 197 maçta forma giyen 22 yaşındaki Wirtz, 57 gol atarken 65 asist yaptı. Alman oyuncunun bu performansı dev takımların ilgisini çekerken kazanan Liverpool oldu.

Transferinin ardından konuşan Wirtz "Liverpool’a geldiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Uzun zamandır bu anı bekliyordum, sonunda bitti. Önümde yeni bir macera olduğu için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.