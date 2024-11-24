Liverpool, Southampton deplasmanından 3 puanla döndü

İlk yarının sonlarına doğru Southampton, Liverpool’un ilk golünü hediye etti. Ev sahibi takım, kendi ceza sahasında pas yaparken Flynn Downes, topu Dominik Szoboszlai'ye aktardı. Szoboszlai, topu güzel bir şekilde ağlara gönderdi. Ancak Southampton, ilk yarının bitimine yakın bir eşitlik sağladı. Virgil van Dijk'ın top kaybı sonucu Andy Robertson, Tyler Dibling’i faulle durdurdu. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı verildi ve Adam Armstrong’un penaltısı golle sonuçlandı.

İkinci yarıda ise şok bir gol geldi. Southampton, Mateus Fernandes’in harika bir golle öne geçti. Ancak Liverpool, McCarthy'nin yaptığı büyük hatadan faydalandı. Southampton kalecisi, Ryan Gravenberch'in uzun pasında pozisyonunu kaybedince Mohamed Salah, kolayca eşitliği sağladı.

Son dakikalarda, Southampton savunması Yuki Sugawara'nın ceza sahasında yaptığı gereksiz elle müdahale ile penaltı verdi. Salah, bu fırsatı kaçırmayarak Liverpool’u öne geçirdi ve galibiyeti getirdi.

ETKİLİ PERFORMANS

Liverpool, Premier Lig şampiyonluğu hedefleyen takımların yapması gerekeni yaptı: kötü bir performansa rağmen önemli bir galibiyet aldı. Güney kıyısında şiddetli yağmur ve rüzgarla mücadele eden Liverpool, maç boyunca savunmada zafiyetler gösterdi. Van Dijk’ın da bir hata yapması, Southampton’ın öne geçmesine neden oldu. Ancak, McCarthy'nin dikkatsizliği ve Salah’ın soğukkanlı kalması, maçı Liverpool’a kazandırdı.

Salah’ın kazandırdığı penaltı, maçı sonlandıran hamle oldu. 10. golünü atan Salah, Liverpool’un liderliğini artırarak, Manchester City’yi bir sonraki hafta Anfield’da mağlup etmeleri durumunda 11 puan fark yapacak.

SOUTHAMPTON’IN HATALI SAVUNMASI

Southampton, maçta iyi oyunlar sergilemesine rağmen, savunma hataları nedeniyle bir kez daha mağlup oldu. Liverpool’un ilk golüne yol açan hatalar, bu sezon yaptıkları yedinci savunma hatasıydı. McCarthy, bazı harika kurtarışlar yapmasına rağmen, Liverpool’a ikinci golü de hediye etti. Sugawara’nın elle müdahalesi de Southampton’ın sonunu hazırladı.

Southampton, bu sezon ligde ilk 12 maçının 10’unu kaybetti ve tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapmış oldu. Bu durumda, teknik direktör Russell Martin, takımının potansiyelini takdir etse de, hataların daha fazla ceza almasına neden olduğunu kabul ediyor. Eğer savunma hataları devam ederse, Southampton’ın küme düşmesi kaçınılmaz görünüyor.