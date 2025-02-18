Liverpool taraftarı istedi bilet zammı kalktı

İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüplerinden ve puan tablosunun zirvesinde yer alan Liverpool, 2025-26 sezonunda genel bilet ve kombine fiyatlarını artırmama kararı aldığını duyurdu. Kulüp, bu kararın resmi Taraftarlar Kurulu ile yapılan görüşmelerin ardından alındığını belirtti.



Son 10 sezonda sekizinci kez fiyatları donduran Liverpool, Anfield'deki yetişkin genel bilet fiyatlarının 9 ila 61 sterlin arasında, sezonluk biletlerin ise 713 ila 904 sterlin arasında kalacağını açıkladı



Alınan kararla birlikte Liverpool, son 10 yılda sadece iki kez zam yapmış olacak. Üst üste 7 sezon boyunca bilet fiyatlarını donduran Liverpool, 2023-24 ve 2024-25 sezonları için yüzde 2'lik zamlar yapmıştı. Son 15 yıla baktığımızda, yüzde 45'lik enflasyon oranına karşı sadece yüzde 28'lik bir artış söz konusu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlar Kurulu ile anlamlı bir etkileşimin yanı sıra, geçen Ekim ayında kulübün biletleme veritabanı kullanılarak 500 bin Liverpool taraftarına çeşitli biletleme konularıyla ilgili görüşlerini almak için bir anket gönderildi. 62 binden fazla taraftar yanıt verdi ve çoğunluğu, bilet erişimi ve çevrimiçi satın alma sürecinin başlıca endişeleri olduğunu belirtti. Bu nedenle kulüp, gelecek sezondan itibaren bir dizi biletleme politikası değişikliği gitti. Alınan karar doğrultusunda maç biletleri 2025/2026 sezonunda sabit kalacak" ifadeleri kullanıldı.

Fiyatların sabitlenmesiyle birlikte Kop tribünündeki en ucuz bilet 39 sterlin, en pahalı bilet ise 45 sterlin olarak kalacak. Bu fiyatlar, Fenway Sports Group'un 2010 yılında kulübü devraldığındaki seviyede bulunuyor. Ayrıca genç taraftar biletleri üst üste 10. sezon boyunca 9 sterlin olarak sabit kalacak.