Liverpool taraftarları Galatasaray maçı için isyan etti!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı günü Rams Park'ta Liverpool'u ağırlayacak.

Bu zorlu maç öncesi konuk ekip Liverpool'da İstanbul'a gelmeye hazırlanan taraftarlar yazılı açıklama yaparak kendilerine dayatılan şartların çok ağır olduğunu savundular.

"UEFA'DAN YANIT TALEP EDECEĞİZ"

'Spirit of Shankly' taraftar grubu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Spirit of Shankly (Liverpool taraftar birliği), İstanbul’da taraftarlara dayatılan şartlar konusunda ciddi endişelerini dile getirmek için Liverpool FC ile defalarca görüştü. Kulüp bizim adımıza yoğun çaba gösterdi ancak bu talepler görmezden gelindi.

2025 yılında hâlâ taraftarların tuvaletsiz otobüslere bindirilmesi, dijital bilet kullanılmasına rağmen powerbank, iPod ve kulaklık gibi günlük eşyalarını teslim etmelerinin istenmesi ve astım inhaleri veya diyabet malzemeleri gibi hayati ekipmanlarda tıbbi muafiyet konusunda netlik sağlanmaması bizleri derinden hayal kırıklığına uğratıyor. Taraftarların endişelenmesi son derece anlaşılır bir durum.

Bu durum sadece Liverpool taraftarlarına özgü değil. Manchester United ve Tottenham taraftarları da İstanbul’da benzer kısıtlamalarla karşılaştı ve Marsilya’ya gidecek taraftarların daha kötü muamele görebileceği konusunda uyarılıyoruz.

2022 Paris finalinden sonra UEFA, taraftarların daha iyi muamele görmesini sağlamak için bağımsız bir inceleme başlatmış ve açık tavsiyeler içeren bir rapor yayımlamıştı. Ancak bugün gördüklerimizden ders çıkarılmadığı açıkça ortada. O rapora harcanan zaman boşa gitmiş görünüyor çünkü taraftarlar hâlâ sistematik sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Taraftarlar daha iyisini hak ediyor. Avrupa genelindeki diğer taraftar örgütleriyle bir araya gelip anlamlı değişiklikler için baskı yapmayı planlıyoruz. Çünkü bu tekrar eden başarısızlıklar, taraftar güvenliği açısından ciddi sonuçlara yol açabilir.

Bu maçın ardından UEFA’dan yanıt ve hesap verebilirlik talep edeceğiz. UEFA bu başarısızlıkları görmezden gelmeye devam edemez."