Liverpool teknik direktörüne 70.000 dolar para cezası

12 Şubat 2025 tarihinde oynanan Merseyside derbisinde, Everton'ın 98. dakikada James Tarkowski ile bulduğu gol sonrası tansiyon yükseldi. Liverpool cephesi, gol öncesi Beto'nun Ibrahima Konate'ye faul yaptığını savunarak golün iptalini talep etti. Maçın ardından Evertonlı Abdoulaye Doucoure'nin Liverpool taraftarları önünde sevinmesi, Curtis Jones ile tartışmaya yol açtı ve her iki oyuncu da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sinirlerine hakim olamayan Slot, hakem Michael Oliver ve yardımcılarına sert tepki gösterdi. Slot'un, Oliver'ın elini sıktığı sırada "Eğer ligi kazanamazsak, bunun suçlusu sen olacaksın" şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi. Slot, bu ifadeyi reddederek farklı bir söylemde bulunduğunu belirtse de, Futbol Federasyonu komisyonu hakemin beyanını daha inandırıcı buldu.

Slot'un bu davranışı, bağımsız Futbol Federasyonu komisyonu tarafından "uygunsuz ve hakaret içeren" olarak nitelendirildi. Slot, suçlamaları kabul ederek pişmanlığını dile getirdi ve hem özel hem de kamuoyuna samimi bir özür sundu. Bu durum, cezasının 100.000 dolardan 70.000 dolara indirilmesinde etkili oldu.

Slot'un yardımcısı Sipke Hulshoff da hakem Oliver'a "aşırı agresif" yaklaşımı ve hakaret içeren sözleri nedeniyle iki maç ceza aldı ve 7.000 dolar para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Liverpool ve Everton kulüpleri, oyuncularının "uygunsuz ve kışkırtıcı" davranışlarını engelleyemedikleri için suçlu bulundu.

Hakemin elini sertçe sıkan Arne Slot’a 2 maç ceza geldi

Slot'un cezası nedeniyle, Liverpool'un Newcastle ile oynayacağı Carabao Kupası finalinde takımının başında sahaya çıkamayacak. Ancak, uluslararası aranın ardından 2 Nisan'da Anfield'da Everton'a karşı oynanacak lig maçında tekrar kulübede olması bekleniyor.