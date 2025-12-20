Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool Tottenham'a konuk oldu.

33. dakikada Xavi Simons'un oyundan atılmasıyla Tottenham'ın 10 kişi kaldığı maçta ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken Liverpool 56'da Isak, 66'da Ekitike'nin attığı gollerle 10 dakikada 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Tottenham 83'te Richarlison ile golü bularak 10 kişiyle farkı 1'e indirdi. Maçın uzatma dakikalarında Romero ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılırken Londra ekibi sahada 9 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda skoru koruyan Liverpool sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Uzun bir süredir aldığı kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Liverpool, eylül ayından sonra ilk kez Premier Lig'de üst üste ikinci maçını kazandı ve puanını 29'a yükseltti.