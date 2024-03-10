Liverpool ve M.City 1-1'lerini yedi. Arsenal sevindi

İkisi de şampiyonluğa kitlenmişti.

İkisi de son 3 maçını kazanmış, istim üzerindeydi.

Aynı zamanda iki efsane teknik direktör Jürgen Klopp ile Pep Guardiola'nun İngiltere'deki son düellosuydu.

O yüzden Premier Lig'de yılın maçı olarak nitelendirildi Liverpool-Machester City mücadelesi.

Çünkü kazanan lider olacaktı.

Kazanamadılar.

1-1'lerini yediler, Arsenal'in liderliğine el verdiler.

Kıran kıranaydı maç.

İlk 30 dakikada oyunun hakimi Manchester City'di.

Özellikle kanatları iyi kullandılar.

Hızlı çıkışlarla Liverpool savunmasını zorladılar.

Ve gole ulaştılar.

24. dakikada sahalarda ender görülen bir duran top çalışmasının başarısına tanık olduk.

Manchester City'nin kazandığı kornerde herkes havadan bir orta beklerken, De Bruyne topu yerken kaleye paralel gönderdi, orada biten John Stones'e dokunmak kaldı.

Daha önce çalışılmış, şahane bir goldü.

Liverpool yenik duruma düştükten sonra kendini toparladı ve Manchester kalesine yüklendi.

Son çeyrekte yedi şutu vardı ama kaleci Ederson'u geçemedi.

İlk yarının galibi Manchester City oldu.

İkinci yarı başlar başlamaz Liverpool kabus gibi çöktü Manchester kalesine.

50. dakikada kazanılan penaltıyı Mac Allister gole çevirince skor eşitlendi: 1-1

Golden sonra Liverpool'un atakları dalga dalga devam etti.

Luis Diaz ve Salah iki çok önemli fırsatı değerlendiremedi.

Mancherster City savunması açık vermedi.

İkinci yarıda Liverpool'un ezici üstünlüğüne, 12 şutuna rağmen sonuç değişmedi.

90 dakika sonunda sevinen lider Arsenal oldu.

Premier Lig'de yarış şimdi tam kızıştı.

Arsenal, Liverpool 64 Manchester City ise 63 puanda.

Bakalım sonunda kim gülecek.