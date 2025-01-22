Liverpool yoluna tam gaz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası 8 maçla başladı. Lille'yi konuk eden namağlup lider Liverpool, rakibini 2-1 mağlup etti.

Arne Slot ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; 34. dakikada Salah ve 67. dakikada Elliott kaydetti. Fransız temsilcisinin tek golünü 62. dakikada Jonathan David atarken, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mandi arkadaşlarını 1 kişi eksik bıraktı.

Liverpool bu skorla beraber puanını 21 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Lille ise 13 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında günün toplu sonuçları şu şekilde:

Atalanta 5-0 Sturm Graz

Monaco 1-0 Aston Villa

Atletico Madrid 2-1 Bayer Leverkusen

Benfica 4-5 Barcelona

Bologna 2-1 Borussia Dortmund

Club Brugge 0-0 Juventus

Kızılyıldız 2-3 PSV

Bratislava 1-3 Suttgart