Liverpool zirvede tek başına!

Kaynak: İHA
Liverpool zirvede tek başına!

Liverpool, Premier Lig'in 32. haftasında West Ham United'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışındaki rakibi Arsenal ile puan farkını 13'e çıkardı.

Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, Anfield'da West Ham United ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 18. dakikada Luis Diaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

PUAN FARKINI YÜKSELTTİ

Müsabakanın son dakikaları gollü geçerken, konuk takım 86. dakikada Andrew Robertson'ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Daha sonra 89. dakikada kaptan Virgil van Dijk sahneye çıktı ve kaydettiği golle Liverpool, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Şampiyonluk yarışındaki takipçisi Arsenal'in puan kaybettiği haftada hata yapmayan Liverpool, puanını 76'ya yükseltti. West Ham United ise 35 puanla 17. sırada kaldı.

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