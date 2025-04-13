Liverpool zirvede tek başına!

Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, Anfield'da West Ham United ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 18. dakikada Luis Diaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

PUAN FARKINI YÜKSELTTİ

Müsabakanın son dakikaları gollü geçerken, konuk takım 86. dakikada Andrew Robertson'ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Daha sonra 89. dakikada kaptan Virgil van Dijk sahneye çıktı ve kaydettiği golle Liverpool, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Şampiyonluk yarışındaki takipçisi Arsenal'in puan kaybettiği haftada hata yapmayan Liverpool, puanını 76'ya yükseltti. West Ham United ise 35 puanla 17. sırada kaldı.