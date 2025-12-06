İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Leeds United, Liverpool'u ağırladı. Elland Road'ta oynanan nefes kesici mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Liverpool'un gollerini 48 ve 50'de Hugo Ekitike ve 80'de Dominik Szoboszlai attı. Leeds United ise 73'te Calvert Lewin, 75'te Anton Stach ve 90+6. dakikada Ao Tanaka ile ağları sarsmayı başardı.

Uzatma dakikalarında kalesinde gol gören Liverpool yine 3 puana ulaşamadı ve puanını 23 yaptı.Leeds United'ın 15 puanı bulunuyor. Liverpool, ligin 16. haftasında Brighton'ı konuk edecek. Leeds United ise Brentford deplasmanına gidecek.

