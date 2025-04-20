Liverpool'a kaybeden Leicester City'e Premier Lig'e veda etti

Kaynak: İHA
Liverpool'a kaybeden Leicester City'e Premier Lig'e veda etti

Liverpool, Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Leicester City'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Liverpool liderliğini sürdürürken, Leicester City ise küme düştü.

Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City ile Liverpool, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

LEICESTER CITY LİGDEN DÜŞTÜ

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İkinci yarıda baskını arttıran konuk ekip, 76. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın geri kalanın başka gol olmayınca Liverpool sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran Liverpool liderliğini sürdürdü.

Ligde 10 maçtır kazanamayan Leicester City ise 18 puanla 19. sırada kaldı ve ligden düşmesi kesinleşti.

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