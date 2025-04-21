Liverpool’a şampiyonluk içi tek galibiyet yeterli

Düzenleme: Kaynak: AA
Liverpool’a şampiyonluk içi tek galibiyet yeterli

Premier Lig’de zirveyi kimseye kaptırmayan Liverpool şampiyonluğa çok yaklaştı. İngiliz devinin mutlu sona ulaşmak için tek galibiyet yeterli.

Premier Lig'de Leicester City'yi deplasmanda Trent Alexander-Arnold'ın golüyle 1-0 yenen Liverpool, şampiyonluğa bir adım uzaklıkta bulunuyor.

Liverpool, 34. haftada Tottenham'ı yenmesi ya da en yakın rakibi Arsenal'ın Crystal Palace'a mağlup olması halinde bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Arsenal'ın deplasmanda Ipswich Town'ı 4-0 yendiği haftada, Aston Villa ise evinde Newcastle United'ı 4-1'lik skorla geçti. Manchester City ise Everton'a konuk olduğu maçı 2-0 kazandı.

Ligin 33. haftasında 79 puanlı Liverpool, Arsenal'ın 13 puan önünde zirvede yer aldı. Bu iki takımı Newcastle United 59 ve Manchester City 58 puanla izledi.

Ayrıca Southampton'ın ardından ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım Leicester City oldu.

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