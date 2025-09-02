Liverpool'a transferi son dakikada iptal olan Guehi'ye bir şok daha!

Transfer döneminin son gününde Liverpool’a 40 milyon Euro karşılığında transferi iptal olan Marc Guehi, yaşananlardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

The Times’ın haberine göre 25 yaşındaki savunmacı, Crystal Palace’tan gelecek herhangi bir sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyecek.

TRANSFER SON ANDA ÇÖKTÜ

Liverpool ile anlaşma sağlanmış ve sağlık kontrolleri dahi tamamlanmışken transferin iptal edilmesinin nedeni, Palace’ın yerine yeni bir stoper bulamaması oldu. Yönetim, Guehi’nin ayrılması halinde teknik direktör Oliver Glasner’ın istifa etmesinden bile endişe ediyordu.

VEDA VİDEOSU SIZDIRILDI

İngiltere Milli Takımı formasıyla 23 maça çıkan Guehi, transferin iptali sonrası beklenmedik bir şok daha yaşadı. Sosyal medyaya sızdırılan veda videosunda, Palace formasıyla attığı goller ve unutulmaz anılar yer aldı.

???? Poor Mark Guehi - he’d even recorded his goodbye video to #CPFC fans ???????? pic.twitter.com/dPMq4deB5l — AnfieldIndex (@AnfieldIndex) September 1, 2025

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2021’de Chelsea’den transfer edilen ve bugüne kadar 161 maçta 9 gol kaydeden Guehi’nin Palace ile sözleşmesi Haziran 2026’ya kadar devam ediyor. Ancak yıldız stoperin, gelecek yaz kulüpten bedelsiz ayrılmayı planladığı öne sürülüyor.