Liverpool’da yaşanan krizin ardından Mohamed Salah ile teknik direktör Arne Slot arasında buzlar eridi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Mısırlı yıldız, hafta sonu Brighton ile oynanacak maçta yeniden Liverpool kadrosunda yer alacak.

ARNE SLOT İLE SALAH ARASINDAKİ GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada teknik direktör Arne Slot tarafından “otobüsün altına atıldığını” söyleyen ve bu çıkışın ardından Şampiyonlar Ligi’nde Inter Milan maçının kadrosuna alınmayan Salah, yaşananların ardından teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasında yapılan bu “ortamı yumuşatma” görüşmesinin olumlu geçtiği belirtildi.

AFRİKA KUPASI ÖNCESİ SON KEZ FORMA GİYME ŞANSI

Salah’ın, Brighton karşılaşmasıyla birlikte yeniden takıma entegre edilmesi bekleniyor. Bu maç, yıldız futbolcunun Mısır Milli Takımı ile katılacağı Afrika Uluslar Kupası öncesinde Liverpool formasıyla çıkacağı son karşılaşma olma özelliğini de taşıyor.

LIVERPOOL HÜCUM HATTI YENİDEN ESKİ DÜZENE DÖNECEK

Liverpool cephesinde yaşanan bu gelişme, hem teknik ekip hem de taraftarlar açısından rahatlatıcı bir adım olarak değerlendirilirken Salah’ın dönüşüyle birlikte hücum hattı yeniden eski düzene dönecek.