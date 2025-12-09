Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), 9 Aralık Salı günü yaptığı açıklamada Mohamed Salah’la yakından ilgilendiklerini ve Mısırlı yıldızı bu kış transfer döneminde kadrolarına katmak istediklerini resmen açıkladılar.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, birkaç gün önce yaptığı çok konuşulan açıklamanın ardından Liverpool’la ipleri tamamen koparmış durumda.

SALAH SUUDİ ARABİSTAN’A DOĞRU MU?

Suudi Arabistan ekipleri, Liverpool’la ciddi bir çatışma yaşayan Salah’ı ocak ayında transfer etmek için elinden geleni yapacak.

AFP’ye konuşan PIF kaynakları, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiklerini belirtti. Salah, Inter Milan karşılaşması kadrosuna alınmamıştı.

“HENÜZ DOĞRUDAN GÖRÜŞME YOK”

PIF yetkilisi, transferin satın alma ya da kiralık formülüyle gerçekleşebileceğini, ancak Liverpool ile henüz doğrudan bir görüşme yapılmadığını aktardı. Buna rağmen, hedefin ocak ayında süreci sonuçlandırmak olduğu ifade edildi.

LIVERPOOL’DA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Performans düşüklüğü nedeniyle zor günler geçiren Salah, son üç lig maçına yedek başlayan oyunculardan biri olmuştu. Leeds ile 3-3 biten karşılaşmanın ardından, “kabul edilemez bir durum” yaşadığını söyleyerek, verilen sözlerin tutulmadığını ve teknik direktör Arne Slot ile “artık hiçbir ilişkisinin kalmadığını” belirtmişti.

Gerilim, yıldız oyuncunun Inter maçı kadrosuna da alınmamasıyla daha da tırmandı. Salah, maç günü sosyal medyada antrenman merkezinde tek başına çalışırken görüntülendi. Hafta sonu oynanacak Brighton maçının Liverpool’daki son karşılaşması olabileceğini ima etmişti.

“HÂLÂ VERECEĞİ ÇOK ŞEY VAR”

PIF kaynağı, “Her oyuncu inişli çıkışlı dönemler yaşar. Salah sadece 33 yaşında ve burada, Suudi Arabistan’da hâlâ çok şey verebilir.” ifadelerini kullandı. Fon; Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli ve Al-Ittihad’ın %75’lik hisselerine sahip.

Ancak ilgilenenler yalnızca bu dört kulüple sınırlı değil. Kaynak, Aramco’ya ait Al-Qadisiyah’ın da Salah’ı istediğini söyledi ve ekledi: “Salah, dünya çapında sevilen bir futbol yıldızı ve Saudi Pro Lig'e çok büyük değer katar.”