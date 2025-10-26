Premier Lig'in 9. haftasında aldığı kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan ve yeniden çıkış arayan Liverpool, Brentford deplasmanına konuk oldu.

Brentford Ouattara'nın 5'inci dakikada attığı golle maça hızlı başladı. İlk yarının son anlarında Kevin Schade ile 2'yi bulan Brentford'a Liverpool'un cevabı gecikmedi ve Kerkez'in golüyle devreye 2-1 ev sahibi üsntünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Van Dijk'ın yaptırdığı penaltı sonucunda beyaz noktanın başına geçen Igor Thiago farkı yeniden 2'ye çıkardı. Liverpool için umut tükenmek üzereyken Muhammed Salah'ın 89'da attığı harika gol, nefes kesen mücadelede heyecanı uzatma anlarına taşıdı.

Liverpool, eklenen sürelerle birlikte maçın 10 dakikalık uzatma bölümünde beraberlik için yüklendi. Ancak aradığı golü bulamadı ve sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılarak ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla Brentford puanını 13'e yükseltirken Liverpool 15 puanda kaldı. Arne Slot yönetimindeki Kırmızılar, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'u Almanya'da 5-1 yenerek moral bulsa da ligde kötü gidişatı durduramadı.