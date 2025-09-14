Liverpool'da flaş karar! Arne Slot Alexander Isak'ı kadroya almadı

Liverpool'un Burnley ile deplasmanda oynayacağı maçta gözler Alexander Isak'ı aradı. Ancak İsveçli yıldız maç kadrosunda yer almadı.

Turf Moor'da oynanacak karşılaşma öncesi konuşan Arne Slot, Isak'ı neden kadroya almadığını açıkladı.

"BU MAÇ ISAK İÇİN ERKEN"

Hollandalı teknik adam, "Her seferinde beş veya on dakika oynamak yerine, onun için düzgün bir hafta antrenman yapmasının en iyisi olduğuna karar verdik.Taraftarlara Çarşamba günü sahada olacağını garanti edebilirim - ancak bu maç biraz erken geldi!" dedi.