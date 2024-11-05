Liverpool'da gözler Ocak transferine çevrildi

Liverpool, bu sezon Premier League’deki ilk 10 maçında 8 galibiyet alarak dikkat çekti. Tek mağlubiyeti ise Eylül ayında Nottingham Forest’a karşı evinde aldığı 1-0’lık şok yenilgi oldu. Bu, Liverpool’un bu sezon herhangi bir turnuvada kaybettiği tek maç olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi’nde 3 galibiyet elde ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı ve Carabao Kupası’nda da yoluna devam ediyor.

Takım, menajer Slot’un yönetiminde sergilediği başarılı performansla dikkat çekerken, Liverpool taraftarları Ocak transfer döneminde takıma yeni oyuncular katılıp katılmayacağını merak ediyor. Bu bağlamda, Federico Chiesa’nın 43.5 milyon dolarlık bir transfer bedeliyle takımdan ayrılacağına dair söylentiler gündeme geldi.

Liverpool’un Bayer Leverkusen ile oynayacağı maç öncesinde, bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu. Liverpool, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, gözler Ocak ayında yapılacak hamlelere çevrildi.