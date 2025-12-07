Premier Lig'de 15 hafta sonunda lider Arsenal'in 10 puan gerisinde kalan son şampiyon Liverpool'da kriz büyüyor.

Kötü saha sonuçlarının ardından son haftalarda yedek bırakılmasına tepki göstererek sessizliğini bozan takımın yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

'KULÜP BENİ OTOBÜSÜN ALTINA ATMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Arne Slot'a ateş püsküren Salah, TV2'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum.

'BİRİ BENİ KULÜPTE İSTEMİYOR'

Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor.

'ŞU ANA KADAR HİÇBİR VAAT YERİNE GETİRİLMEDİ'

Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi!"

SON 3 LİG MAÇTA 45 DAKİKA SÜRE ALDI

Ligde son 3 maçta yedek kulübesine hapsolan Salah, sadece hafta içi oynanan Sunderland maçında oyuna girmiş ve 45 dakika süre bulmuştu.

ARNE SLOT YENİ BİR KRİZİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Arne Slot'un Salah'a karşı tutumu Liverpool'da kötü saha sonuçlarıyla beraber yeni bir krizin daha fitilini ateşlemiş oldu.

'LİVERPOOL'DAN AYRILMAK İSTİYORUM'

Öte yandan İngiliz basınından The Telegraph'ın, Muhammed Salah ile ilgili bu haberi, yıldız oyuncunun ağzından 'Liverpool'dan ayrılmak istiyorum' şeklinde alıntı yaparak yayınlaması ise dikkat çekti.