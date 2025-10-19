Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ve Manchester United, Anfield'da karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, 2. dakikada Bryan Mbeumo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Liverpool, aradığı golü 78. dakikada Cody Gakpo'yla buldu ve skora denge getirdi.

Manchester ekibi, 84. dakikada Harry Maguire ile öne geçti ve sahadan da 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sezonki 4. galibiyetini elde eden Manchester United puanını 13'e çıkardı. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Liverpool ise 15 puanda kaldı.

Öte yandan Liverpool deplasmanında son olarak 17 Ocak 2016 tarihinde mağlup eden Manchester, bu sonuçla birlikte 9 yıl sonra Anfield'da kazandı. "Kırmızı Şeytanlar", Mayıs 2024'ten sonra ilk kez ligde üst üste 2 maç kazandı.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır yedek kulübesinde yer aldı.