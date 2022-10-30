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Jürgen Kloop ile ilgili flaş iddia: Koltuğu sallanıyor

İngiltere Premier Lig'de sezona kötü giren, son olarak da kendi sahasında Leeds United'a yenilen Liverpool'da taşlar yerinden oynuyor

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 15:48
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Liverpool'da üst üste alınan kötü sonuçlar Kloop'un tartışılmasına yol açtı

Jürgen Kloop ile ilgili flaş iddia: Koltuğu sallanıyor
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un inanılmaz düşüşü tartışılıyor.

Geçen sezon şampiyonluğu bir puanla Manchester City'e kaptıran Liverpool, bu sezon ise başarısız sonuçlar alıyor. Jürgen Kloop'un takımı son olarak dün kendi sahasında Leeds United'a yenilmekten kurtulamadı.

Alınan sonuçlar Jürgen Kloop'un koltuğunun sallanmasına yol açtı.

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Tim Sherwood, Skysports'ta katıldığı programda Kloop ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Sherwood, şunları söyledi:

"Liverpool ligi ilk dörtte bitiremezse yönetim Kloop ile oturup yola devam edip etmeme kararını görüşecek. Devam edebileceklerini sanmıyorum. Bence ilk dördün dışında kalırlarsa kesin ayrılacak."

 

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