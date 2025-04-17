Liverpool'da Virgil Van Dijk ile mutlu son

Düzenleme: Kaynak: İHA
Liverpool'da Virgil Van Dijk ile mutlu son

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da Hollandalı futbolcu Virgil Van Dijk'in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli savunma oyuncusu, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Şu anda bu konu hakkında konuşurken aklımdan geçen çok fazla duygu var. Kariyerimde şu ana kadar yaşadığım yolculuğu bu kulüpte iki yıl daha uzatabilmek inanılmaz ve çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Virgil Van Dijk, Livepool kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda kupa kazandı.

goun9dzxcaevi-h.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe milli boksörleriyle yeni imza attı
Fenerbahçe milli boksörleriyle yeni imza attı
Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
Google'den büyük atak! Gmail’le ilgili önemli gelişme
Google'den büyük atak! Gmail’le ilgili önemli gelişme
İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri
İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri
Denizlerde av yasağı başladı... Balıkçılar, gelecek sezondan ümitli
Denizlerde av yasağı başladı... Balıkçılar, gelecek sezondan ümitli