Liverpool'dan 17 yıldan sonra ayrıldı! Duygusal veda...

Liverpool'un altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tyler Morton 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu.

Çok küçük yaşlarda kulübün kapısından içeri giren Morton, taraftarı olduğu kulübünden ayrıldıktan sonra duygusal bir veda mesajı paylaştı.

TYLER MORTON: HER ZAMAN LIVERPOOL TARAFTARI KALACAĞIM

İngiliz oyuncu mesajında, "17 yılınızı bir kulüpte geçirdiğinizde taraftarlar, oyuncular, çalışanlar sizin için aile gibi oluyor. Futboldan çok daha fazlası. 17 yılda birçok şey değişti ancak bu kulübe olan sevgim asla değişmeyecek. Her zaman bir Liverpool taraftarı olarak kalacağım." ifadelerini kullandı.

Tyler Morton'ın Liverpool'a vedası, sosyal medyada büyük beğeni topladı.