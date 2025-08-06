Liverpool'dan 17 yıldan sonra ayrıldı! Duygusal veda...

Kaynak: Haber Merkezi
Liverpool'dan 17 yıldan sonra ayrıldı! Duygusal veda...

Liverpool'da duygusal bir ayrılık gerçekleşti. 17 yılını Merseyside ekibinde geçiren Tyler Morton Lyon'a transferi sonrası veda mesajı paylaştı.

Liverpool'un altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tyler Morton 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu.

Çok küçük yaşlarda kulübün kapısından içeri giren Morton, taraftarı olduğu kulübünden ayrıldıktan sonra duygusal bir veda mesajı paylaştı.

tyler-morton.jpg

TYLER MORTON: HER ZAMAN LIVERPOOL TARAFTARI KALACAĞIM

İngiliz oyuncu mesajında, "17 yılınızı bir kulüpte geçirdiğinizde taraftarlar, oyuncular, çalışanlar sizin için aile gibi oluyor. Futboldan çok daha fazlası. 17 yılda birçok şey değişti ancak bu kulübe olan sevgim asla değişmeyecek. Her zaman bir Liverpool taraftarı olarak kalacağım." ifadelerini kullandı.

Tyler Morton'ın Liverpool'a vedası, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Son Haberler
Fatih Terim'den büyük sürpriz! Yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imza
Fatih Terim'den büyük sürpriz! Yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imza
Bıçak bileme faciası! Elini makineye kaptırdı
Bıçak bileme faciası! Elini makineye kaptırdı
Kaya çatlağında mahsur kaldı: İşçiler hemen yardıma koştu!
Kaya çatlağında mahsur kaldı: İşçiler hemen yardıma koştu!
Son dakika... Murat Çalık hakkında karar!
Son dakika... Murat Çalık hakkında karar!
9 takım eski teknik adamlarıyla yola devam ediyor
9 takım eski teknik adamlarıyla yola devam ediyor