Liverpool’dan Alexander-Arnold’a büyük teklif. Adı Real Madrid ile anılıyor

Premier League ekiplerinden Liverpool, İngiliz savunma oyuncusu Trent Alexander-Arnold'u elinde tutmak için dudak uçuklatan bir maaş teklif etti.

Mirror'un haberine göre; Kırmızılılar, Real Madrid'in Trent Alexander-Arnold'a artan ilgisine karşı oyuncusunu elinde tutmak için beş yıllık 78 milyon poundluk bir sözleşme teklifi yaptı.

Liverpool, haftada 300.000 pound maaş ödeyerek 26 yaşındaki oyuncunun Anfield'daki uzun vadeli geleceğini güvence altına almayı amaçlıyor.

REAL MADRİD YAKIN TAKİPTE

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İngiliz oyuncunun en ciddi talibinin Real Madrid olduğu belirtiliyor. İspanyol devi Carvahal’in ağır sakatlığı sonrası Alexander-Arnold’u listesinin üst sıralarına koydu. Kulübüyle uzun süre sözleşme görüşmesi yapmayan İngiliz yıldızın Real Madrid’e yakın olduğu belirtiliyordu. Gelen dev teklif sonrası yıldız oyuncunun nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor.

Trent Alexander-Arnold, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 18 lig maçında 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.