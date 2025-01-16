Liverpool’dan ayrılacak Salah’a Suudi Arabistan kancası

Liverpool’da geçirdiği yıllarda Premier Lig tarihinin en iyi yabancı oyuncularından biri olan Muhammed Salah sezon sonu takımdan ayrılacak. Sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılacağını duyuran Mısırlı yıldıza PSG’nin talip olduğu belirtiliyordu.

Ancak Fransız basınında çıkan son habere göre golcü oyuncuya Suudi Arabistan’dan ciddi bir talip çıktı. Sezon sonu Neymar ile yolları ayırmaya hazırlanan Al Hilal, Brezilyalı oyuncunun boşluğunu Salah ile doldurmak istiyor. Suudi Arabistan ekibinin Mısırlı yıldıza tarihi bir sözleşme önereceği öğrenildi.

Bu sezon Liverpool forması ile fırtınalar estiren Salah, tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 21 gol attı ve 17 asist yaptı.