Liverpool'dan ayrılan James Milner'ın yeni adresi belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncu Milner ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

37 yaşındaki futbolcu, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Kupası, Avrupa Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük kupalar kazandı.

Teknik direktör David Weir ise, "James'in Liverpool'da son derece başarılı bir dönemin ardından bize katılmayı kabul etmesinden çok memnunuz. Kariyeri boyunca oynadığı oyunlar ve kazandığı kupalar, tecrübesiyle kendini gösteriyor.

Bu maçlar, Avrupa'daki ilk sezonumuza başlarken bizim için çok değerli olacak Avrupa yarışmalarını içeriyor.

Oyuncular sezon öncesi için döndüklerinde James ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.