Liverpool'dan Isak'ı satmayan Newcastle'a transfer çalımı!

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Alexander Isak'ı bu yaz satmayı reddeden Newcastle United’a karşı dikkat çeken bir adım attı. İngiliz devi, Eintracht Frankfurt’un golcüsü Hugo Ekitike için resmi temaslara başladı.

LİVERPOOL ROTASINI EKITIKE'YE ÇEVİRDİ

Sky Sports’un haberine göre; Liverpool, İsveçli yıldız Isak için teklif yapma planlarını rafa kaldırırken hücum hattı için rotasını Ekitike’ye çevirdi.Bbir süredir forvet hattını güçlendirmek için piyasa araştırması yapan Kırmızılar Ekitike için ilk somut adımını attı.

NEWCASTLE ISAK İÇİN KAPIYI 150 MİLYON STERLİN'DEN AÇTI

Newcastle’ın Isak için kapıyı 150 milyon sterlinden açtığı, bu nedenle Liverpool’un başka hedeflere yöneldiği öğrenildi. Liverpool’a yakın kaynaklar ise iki kulüp arasında Isak için resmi bir temasın olmadığını belirtiyor.

NEWCASTLE İLE LIVERPOOL KARŞI KARŞIYA

Öte yandan Newcastle cephesinin Liverpool’un Ekitike ilgisinden haberdar olduğu ve buna göre transfer stratejisini yeniden gözden geçirdiği aktarıldı.

İki kulübün aynı hedef için karşı karşıya gelmesi ise transfer piyasasında yeni bir rekabetin fitilini ateşleyebilir.