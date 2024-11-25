Liverpool’dan Salah’a teklif gelmedi. “Hayal kırıklığına uğradım” açıklaması geldi

Liverpool’da 7 yıldan uzun süredir forma giyen ve takımın sembol isimleri arasında adını yazdıran Salah’ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Son yıllarda takımın en istikrarlı golcüsü olan Mısırlı yıldıza İngiliz devinden henüz bir sözleşme teklifi gelmedi.

Salah’ın Liverpool’daki geleceği merak konusu olurken Mısırlı yıldızdan flaş sözler geldi. Salah, yönetimden sözleşme yenilemesi için teklif gelmemesine “Hayal kırıklığına uğradım” sözleri ile tepki verdi.

Golcü oyuncu, "Aralık ayına yaklaşıyoruz ve henüz kulüpte kalmam için herhangi bir teklif almadım. Ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Sezona odaklandığını, İngiltere Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk istediğini dile getiren Salah, "Hayal kırıklığına uğradım ama göreceğiz" şeklinde konuştu.

Liverpool'da kalmak isteyip istemediği sorulan Salah, "Bu benim elimde değil" diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Salah, 12 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.