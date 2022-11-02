﻿Darwin Nunez eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'a sahada dayak attı

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Liverpool-Napoli maçında saha içinde seyredenleri hayretler içinde bırakan bir olay yaşandı.
Liverpool maçı 2-0 kazanırken, maçın son anlarında Napoli'de eski Fenerbahçeli Eljif Elmas oyuna alındı.
Ardından Liverpool'un forveti Darwin Nunez'le Elmas arasında tartışma yaşandı. Nunez, önce tokat attığı Elmas'a ardından da boynundan tuturak diziyle kafasına vurdu.
Oyun durunca herkes kırmızı kart beklerken hakemin Nunez'e sadece sarı kart göstermesi şaşkınlık yarattı.
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