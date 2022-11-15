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Andrew Robertson: Zor bir maç bekliyoruz

Liverpool'un İskoç sol beki Andrew Robertson, Türkiye ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:04
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Liverpool'un İskoç sol beki Andrew Robertson Türkiye maçı öncesi konuştu

Andrew Robertson: Zor bir maç bekliyoruz
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Liverpool'da forma giyen İskoç sol bek Andrew Robertson, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız ile yarın Diyarbakır'da özel maçta karşılaşacak olan İskoçya'da Andrew Robertson, maça ilişkin, "Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Potansiyeli olan bir takım. İki takım da Dünya Kupası'na gidemediği için hayal kırıklığı yaşadı. Zor bir maç bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünya Kupası'nda kimi destekleyeceksiniz" sorusuna Robertson, "Birçok arkadaşım Dünya Kupası'nda forma giyecek. Umuyorum arkadaşlarım birbirlerine karşı forma finallerde oynar. Biz de onları izleriz. Brezilya, Arjantin ve Hollanda'nın şansını yüksek görüyorum" yanıtını verdi.

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