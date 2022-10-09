Liverpool sakatlık şokuyla sarsıldı

Sezon istediği gibi başlayamayan ve ilk yedi haftada sadece iki galibiyet alabilen Liverpool'da, işler iyi gitmiyor.

Geçen sezon şampiyonluğu bir puan farkla Manchester City'e kaptıran Kırmızılar, yeni sezon öncesi transfere yaklaşık 90 milyon Euro harcamasına rağmen beklentilerin altında kaldı.

Liverpool'un transferin son gününde kadrosuna kattığı Arthur Melo'nun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İngiliz basını, Liverpool'daki sakatlıklar nedeniyle transferin son günü Juventus'tan kiralanan Arthur Melo'nun sakatlandığını bildirdi. Yapılan tetkikler sonucu Melo'nun durumunun ciddi olduğu ve tedavi sürecinin 3-4 ay kadar süreceği kaydedildi.

AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN 21 YAŞ ALTI TAKIM İLE ANTRENMAN YAPIYORDU

Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması beklenirken Melo'nun fiziksel yetersizliği nedeniyle 21 Yaş Altı takıma gönderilerek ekstra idmanlarla fiziksel açığını kapatmaya çalıştığı biliniyordu.

Bu sezon Premier Lig'de 13 dakika forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur Melo, transferin son gününde Juventus'tan 4,5 milyon Euro kiralama bedeliyle kadroya katılmıştı.