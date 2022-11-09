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İngilizlerin dev kulübü satışta. Bedeli belli oldu

İngiltere'nin önde gelen kulüplerinden Liverpool satışa çıkarılmasının yankıları sürüyor.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:01
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Liverpool'un satışı için 4 milyar Sterlin'in üzerinde teklif bekleniyor

İngilizlerin dev kulübü satışta. Bedeli belli oldu
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2010'dan bu yana kulübü elinde bulunduran Fenway Sports Group, kırmızılar için 4 milyar sterlinin üstünde bir teklif bekliyor.

İngiliz ekibini satın almak için Orta doğulu ve Birleşik Amerikalı şirketlerin devreye girdiği belirtiliyor.

Liverpool'un hisselerini elinde bulunduran Fenway Sports Group'un, kulübü satışa çıkarmasının yankıları devam ediyor.

Satışa Birleşik Amerikalı iki yatırım bankası aracılık edecek. İngiliz ekibini satın almak için Orta doğulu ve Birleşik Amerikalı şirketlerin devreye girdiği belirtiliyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Dubai merkezli yatırımcıların İngiliz ekibini satın almak için çalışmalara başladığı öne sürüldü.

Arap basını da, Dubai International şirketinin girişimini sayfalarına taşıdı.

Liverpool yönetimi, geçen yıl orta doğudaki bir yatırımcı grubundan gelen 3 milyar sterlinlik teklifi geri çevirmişti.

Öte yandan İngiliz spor analistleri, Liverpool'un 4, 3 milyar sterlin karşılığında satılacağı tahmininde bulundu.

Fenway Sports Group, geçen yıl kulüp hisselerinin yüzde 11'ini 750 milyon Dolara Birleşik Amerikalı bir şirkete satmıştı.

Liverpool'u 30 yıl sonra Premier Lig'de mutlu sona ulaştıran Fenway şirketi, kırmızılara birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonluğu da yaşattı.

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