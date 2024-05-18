Liverpool'un yeni teknik direktörü belli oldu

İngiltere Premier Lig'in güçlü ekibi Liverpool'da teknik direktör Jürgen Kloop, görevinden ayrılacağını sezon ortasında açıklamıştı.
Kloop bir süre dinlenmek istediğini söylemişki.
Liverpool'da Kloop'un yerine gelecek isim belli oldu.
İngiliz devinin Hollanda'nın Feyenoord takımını çalıştıran Arne Slot'la anlaştığı belirtildi.
Arne Slot, düzenlediği basın toplantısında "Yeni sezonda Liverpool'un teknik direktörü olacağım" diyerek anlaşmayı doğruladı.
45 yaşındaki Slot, Feyenoord'da 147 maçta 96 galibiyet, 27 beraberlik, 27 de yenilgi aldı.