Liverpool'un yeni teknik direktörü belli oldu. Tarihte ilk yaşanacak

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da, 2015 yılından bu yana teknik direktörlük koltuğunda oturan Jürgen Klopp dönemi sona erdi. Alman çalıştırıcının ayrılmasıyla birlikte takımın yeni hocası da açıklandı.

İngiliz devi Liverpool, Jurgen Kloop'tan boşalan teknik direktörlük görevine Arne Slot'u getirdiğini duyurdu. Hollandalı çalıştırıcının görevine 1 Haziran'dan itibaren başlayacağı açıklandı.

Kariyerine 2019'da AZ Alkmaar ile başlayan 45 yaşındaki genç teknik adam 2021 yazında ise teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Feyenoord ile 2022-23 sezonunda Eredivisie'de, bu sezon ise Hollanda Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

Bu sezon Feyenoord ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkma başarısı gösteren Slot, 32 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Genç teknik adam Feyenoord'un Eredivisie'nin son haftasında oynadığı Excelsior maçı öncesi mikrofonlara "Liverpool'un yeni menajeri ben olacağım, bunu söyleyebilirim" demişti.

Arne Slot ayrıca Liverpool'u çalıştıracak ilk Hollandalı antrenör olacak.