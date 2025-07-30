Liverpool'un yeni yıldızı Wirtz ilk golünü attı

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Liverpool'un yeni yıldızı Wirtz ilk golünü attı

Liverpool Asya Turu'nda oynadığı hazırlık maçında Yokohama F. Marinos'u 3-1 mağlup etti. Florian Wirtz yeni takımında ilk golünü attı.

Liverpool Asya Turu kapsamında Japon ekibi Yokohoma F. Marinos ile Nissan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Kırmızılar'da yeni transfer Florian Wirtz Liverpool formasıyla ilk golünü kaydetti.

Liverpool'un diğer golleri ise genç yıldızları 18 yaşındaki orta saha Trey Nyoni ve 16 yaşındaki forvet Rio Ngumoha'dan geldi.

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