Liverpool'un yeni yıldızı Wirtz ilk golünü attı

Liverpool Asya Turu kapsamında Japon ekibi Yokohoma F. Marinos ile Nissan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Kırmızılar'da yeni transfer Florian Wirtz Liverpool formasıyla ilk golünü kaydetti.

Le premier but de Florian Wirtz sous les couleurs des Reds ! Liverpool revient à la hauteur de Yokohama Motors

Suivez le match en direct sur L’Équipe live foot : https://t.co/icnqogyDWR #lequipeFOOT pic.twitter.com/2g98N7N7gv — L'Équipe (@lequipe) July 30, 2025

Liverpool'un diğer golleri ise genç yıldızları 18 yaşındaki orta saha Trey Nyoni ve 16 yaşındaki forvet Rio Ngumoha'dan geldi.