Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını kimlerin kaçırdığı ortaya çıktı. Kolombiya hükümeti harekete geçti

Liverpool'un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz'ın babası ülkenin isyancı örgütü tarafından kaçırıldığı açıklandı. Kolombiya'nın güvenlik güçleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

KAYNAK: AA
Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını kimlerin kaçırdığı ortaya çıktı. Kolombiya hükümeti harekete geçti

Kolombiya hükümeti, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen futbolcu Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz'ın 28 Ekim'de silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırıldığını duyurdu.

İSYANCI ÖRGÜT TARAFINDAN KAÇIRILDI
Kolombiya hükümet temsilcisi Otty Patino yaptığı açıklamada, Diaz'ın ELN mensupları tarafından alıkonulduğunu teyit ettiklerini bildirdi. Patino, "Edindiğimiz bilgilere göre 28 Ekim'de Luiz Diaz'ın babası Luiz Manuel Diaz, Guajira yönetim bölgesine bağlı Barrancas kasabasında, ELN'ye bağlı bir birlik tarafından kaçırıldı." ifadesini kullandı.

SERBEST BIRAKILACAĞI İDDİA EDİLDİ
Diaz'ın babasının serbest bırakılması çağrısında bulunan Patino, "Sayın Luis Manuel Diaz'ın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Diaz'ın can güvenliğinin sağlanmasını istiyor ve ELN'yi sorumlu davranmaya davet ediyoruz." diye konuştu. Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo'da çıkan haberde ise; ELN mensuplarının Diaz'ın babasını serbest bırakacağı sözünü verdiği bilgisi paylaşıldı.

ÜLKENİN GÜVENLİK GÜÇLERİ SEFERBER OLDU
Baba Diaz'ın bulunması için geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri, 130 polis ve 110 asker ile çalışmalarını sürdürüyor. Diaz'ın anne ve babası Barrancas kasabasında, 28 Ekim'de araçlarıyla seyahat ettikleri esnada kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılmıştı. Başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Diaz'ın annesi Cilenis Marulanda, Barrancas kırsalında bulunmuştu.

KADRODA YER ALMAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Diaz'ın babasının bulunması için "emniyet yetkililerinin çalışmalarını tüm gücüyle sürdürdüğünü" vurgulamıştı. Luis Diaz, yaşananlar nedeniyle Liverpool'un ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği dün oynanan lig maçında, kadroda yer almamıştı.

ATEŞKES İMZALANMIŞTI
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında uzun süren barış müzakerelerinin ardından Küba'nın başkenti Havana'da ateşkes anlaşması imzalanmış ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı. Anlaşmaya göre ELN mensuplarının hiçbir şekilde insan kaçırma eylemine girişmemesi gerekiyordu.

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