9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmar affı kader planı mıdır? Liyakatsizler utansın

İmar affı kader planı mıdır? Liyakatsizler utansın

Hatay’ı ve 10 ili yıkıp geçen depremin ardından deprem bölgesinden gelen fotoğraflar "liyakatsizler utansın" dedirtiyor.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:57
Takip Et

Liyakatsizler utansın. İmar affı kader planı mıdır?

İmar affı kader planı mıdır? Liyakatsizler utansın
+
Aa
-

10 ili yerle bir eden iki büyük depremden en çok etkilenen şehirlerden Hatay’da on binlerce kişi enkaz altında ölü olarak çıkarılanlar da cenaze işleri çalışmadığı için ya sokaklarda ya da vatandaş kendi imkanlarıyla defnetmeye çalışıyor.

O fotoğraflardan biri de devletin büyük bir depreme ne kadar hazırlıksız olduğunu, liyakatsizliğin ne kadar ülkeyi sardığını adeta gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada yer alan bir fotoğrafta kefenlenmiş bir cenazenin motosiklet üzerinde defnedilmek üzere götürüldüğü görülüyor.

Polis, kentin birçok noktasında ceset yattığını, araçların kaldıracak zamanı bulamadığını söyledi.

The Economist dergisinin Türkiye temsilcisi Piotr Zalewski, Hatay’daki ‘apokaliptik’ görüntüleri şu ifadelerle paylaşmıştı, “Battaniyelere sarılı cesetler sokaklarda sıralanmış, hayatta kalanlar hala enkazdan çıkarılıyor, hemen hemen her ev yerle bir edilmiş durumda. Kurtarma ekipleri bunalmış durumda.”

Bölgedekiler görüntüleri ise şöyle anlatıyor:

"Dışarıda bekleyen cesetler var, alamıyorlar. Öncelik canlıları çıkarmak olduğu için ama sokakta cesetler bekliyor. Burada durum çok kötü."

Bütün çalışmaları AFAD’ın koordine edeceği açıklanırken AFAD deprem bölgelerine yetişmekte sorun yaşadı.

Onlarca enkaza halen müdahale dahi edilmedi.

AFAD verilerine göre depremlerde şu ana kadar 12 bin 873 kişi hayatını kaybetti. Deprem de 62 bin 937 kişi de yaralandı.

İl bazında açıklanan verilere göre Hatay’da 3 bin 356 vatandaş yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

cezmi
9.02.2023 12:23
ne hikmetse bu 'kader planı' kalantorlara hiç dokunmuyor halka kala kala keder planı kalıyor...  
 
tosun
9.02.2023 12:12
yurtdışına kaçmadan mütahitleri tutuklayın .ortada cinayet var. mal varlığına el koyun.öyle hapis cezasıda olmasın yeni konutlarda amele olarak çalışsın.yok öyle yapanın yanına kalması.  
 
Ateş 09 02 2023
9.02.2023 12:09
Kader planı niye göre bu çizimler yapılıyor ikincisi bu kanlı eller neyle yıkanacak bu kazanılan paralar haramki nasıl yenecek boğazınızda dursun  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
3
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
4
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
5
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
7
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Depremi yaşayan futbolcular ülke basınına o anları anlattılar
﻿Depremi yaşayan futbolcular ülke basınına o anları anlattılar
﻿Depremi yaşayan futbolcular ülke basınına o anları anlattılar
﻿Enkaz altından küçük bebeğin kurtarılma anları
﻿Enkaz altından küçük bebeğin kurtarılma anları
﻿Enkaz altından küçük bebeğin kurtarılma anları
﻿Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
﻿Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
﻿Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
﻿Depremin şok eden görüntüsü
﻿Depremin şok eden görüntüsü
﻿Depremin şok eden görüntüsü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.