Ljajic 1. Lig’den gelen teklifi reddetti. İşte nedeni

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Ljajic 1. Lig’den gelen teklifi reddetti. İşte nedeni

Kariyerinde Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen Ljajic’e 1. Lig’den teklif geldi. Tecrübeli oyuncu Adanaspor’un yaptığı teklifi reddetti.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve kariyerine Sırbistan’da devam eden Adem Ljajic’e 1. Lig’den teklif geldi. Tecrübeli oyuncuya Adanaspor yıllık 500 bin euroluk maaş teklifi yaptı.

Sırp basınında yer alan habere göre, Novi Pazar forması giyen Ljajic bu teklifi reddetti. Takıma hiç para konuşmadan geldiğinin altını çizen tecribeli oyuncu kariyerinin sonuna kadar burada kalmak istediğini dile getirdi.

Ljajic, Adanaspor’un teklifini reddetmesinde nedenin para olmadığının altını çizdi. Tecrübeli oyuncu Novi Pazar’da bu sezon çıktığı 19 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

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