Ljajic Türkiye’ye dönüyor. İşte yeni takımı

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Ljajic Türkiye’ye dönüyor. İşte yeni takımı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic Türkiye’ye dönüyor. Tecrübeli oyuncunun Adanaspor ile anlaştığı öğrenildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor transferde ilk bombasını patlattı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Ljajic'in çocuğunun rahatsızlığı sebebiyle Amedspor maçına gelemeyeceği ancak Pazartesi-Salı günü Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi imzayı atacağı bildirildi.

Son 1.5 sezon Novi Pazar formasını giyen Boşnak asıllı Sırp futbolcu 45 maçta 27 gole katkı vermişti. Deneyimli futbolcu bu sezon 19 maça çıktı 7 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

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