LL Flooring iflas açıkladı

Şirket, ülke genelinde 94 mağazasını kapatacağını, bunlardan ikisinin Kaliforniya'da olduğunu bildirdi.

Şirket, ülke genelinde kapanacak 94 mağazanın açık kalacağını ve kapanma süreci boyunca müşterilere hizmet vereceğini belirtti.

LL Flooring Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Charles Tyson şunları söyledi:

"Zorlu bir makro ortamda likidite pozisyonumuzu iyileştirmek için kapsamlı çabaların ardından, bu Bölüm 11 sürecini başlatmanın şirket için en iyi yol olduğuna karar verildi. Bugünkü adım, fiziksel ayak izimizi küçültürken ve işimizin geri kalanının devam eden bir satışını sürdürürken, belirli mağazaları kapatırken, LL Flooring'e ek zaman ve finansal esneklik sağlamayı amaçlıyor. Bu süreçte ilerlerken, değerli müşterilerimize hizmet vermeye ve tedarikçilerimiz ve ortaklarımızla sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmeye kararlıyız. Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için devam eden sıkı çalışmalarından dolayı çalışanlarımıza minnettarım."