Llama'nın yeni gelir modeli tartışma yarattı

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı bir blog gönderisinde, Meta'nın açık erişimli Llama AI modellerine "erişim satmanın" şirketin iş modeli olmadığını belirtmişti. Ancak, yeni bir mahkeme dosyasına göre Meta, Llama modelleriyle ilgili gelir paylaşım anlaşmaları yaparak en azından bazı kazançlar elde ediyor.

Kadrey ile Meta davasında, Meta'nın Llama modellerini, yüzlerce terabaytlık korsan e-kitapla eğitmekle suçlandığına dair bir dava dosyasında, Meta'nın bu modelleri barındıran şirketlerle gelir paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Bu dava, Meta'nın Llama modellerini barındıran firmalarla, bu modelleri kullananlardan elde edilen gelir üzerinden bir pay aldığını gösteriyor.

Mahkeme dosyasına göre, Meta'nın gelir paylaşımı yaptığı barındırıcılar arasında AWS, Nvidia, Databricks, Groq, Dell, Azure, Google Cloud ve Snowflake gibi isimler bulunuyor. Ancak, hangi barındırıcıların Meta'ya ödeme yaptığına dair spesifik bir bilgi yer almıyor.

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LLAMA VE GELİR MODELLERİ

Zuckerberg, Meta’nın Llama modellerinin erişimini lisanslama ihtimalini, geçtiğimiz nisan ayında bir kazanç çağrısı sırasında gündeme getirmişti. O dönemde, Llama'yı diğer yollarla da gelir elde etmek için kullanma fikrini, örneğin iş mesajlaşma servisleri ve “AI etkileşimlerinde” reklam gibi yöntemlerle de monetizasyon yapma önerisini dile getirmişti. Ancak Zuckerberg, bu konuda net detaylar vermemişti.

Zuckerberg, Microsoft, Amazon veya Google gibi büyük teknoloji firmalarının bu hizmetleri tekrar satmayı planlamaları durumunda Meta'nın gelir paylaşımı yapmayı düşündüğünü belirtmiş ve "Bu tür hizmetleri tekrar satmayı planlayan biriyseniz, bizim de bir kısmını almamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu tür anlaşmalar yapmayı planlıyoruz ve bunu biraz yapmaya başladık." diye konuşmuştu.

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LLAMA'NIN META'YA KATKILARI VE GELECEK PLANLARI

Zuckerberg, Meta'nın Llama’dan sağladığı en büyük faydanın, yapay zeka araştırma topluluğundan gelen model geliştirmeleri olduğunu da vurguladı. Meta, Llama modellerini şirketin ürünleri ve platformları arasında, örneğin Meta'nın yapay zeka asistanı Meta AI gibi araçlarda kullanıyor.

Zuckerberg, bu açık erişim modelinin Meta'ya fayda sağladığını belirterek, "Bunu açık bir şekilde yapmanın bizim için iyi bir iş olduğunu düşünüyorum. Ürünlerimizi daha iyi hale getiriyor, çünkü endüstride kimsenin standartlaştırmadığı bir model oluşturmak yerine, herkese açık bir şekilde çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

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YATIRIM VE ABONELİK PLANLARI

Meta, bu yıl yapay zeka yatırımlarını artırmayı planlıyor. Şirket, 2025'te veri merkezlerine ve AI geliştirme ekiplerinin büyütülmesine yatırım yapmak için 60 milyar dolarla 80 milyar dolar arasında bir sermaye harcaması yapmayı hedefliyor. Bu harcama, Meta'nın 2024 yılındaki harcamalarının neredeyse iki katı olacak.

Meta, bu yatırımları karşılamak için Meta AI için bir abonelik hizmeti başlatmayı da değerlendiriyor. Bu hizmet, asistanın belirli yeteneklerini artırmayı hedefliyor ancak ne tür ek özellikler sunulacağı henüz açıklanmış değil.