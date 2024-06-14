Lodos nedeniyle ikiye bölünen çınar ağacı, tarihi Cafer Paşa Hanı'nın üzerine devrildi

Kaynak: DHA
Lodos nedeniyle ikiye bölünen çınar ağacı, tarihi Cafer Paşa Hanı'nın üzerine devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle kırılarak ikiye bölünen bir çınar ağacı, tarihi Cafer Paşa Hanı'nda bulunan iş yerlerinin üzerine devrildi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, han avlusundaki iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Olay, Cuma Mahallesi Cami Kebir Sokak'ta meydana geldi. İlçenin merkezinde bulunan İshak Paşa Medresesi'nin bahçesinde yer alan ve Osmanlı dönemine ait olduğu bilinen çınar ağacı, lodosun etkisiyle kırılarak parçalandı.

Ağacın kopan parçası, tarihi Cafer Paşa Hanı'nda alışveriş yapan vatandaşların üzerine düştü. Şans eseri, olayda yaralanan olmazken, han avlusundaki iş yerlerinde maddi zarar oluştu.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, inceleme başlatıldı ve ağacın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

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