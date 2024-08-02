Lojistik nedir? Lojistikçiler ne iş yapar?

Lojistikte mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçler arasında malzeme temini, depo yönetimi, envanter kontrolü, taşıma ve dağıtım yer alır.

Lojistik, ürünlerin doğru zamanda, doğru yerde ve uygun maliyetle ulaşmasını sağlamak için gereken tüm faaliyetleri kapsar.

LOJİSTİĞİN TEMEL İŞLEVLERİ NELERDİR:

Malzeme Temini: Üretim için gerekli hammaddelerin ve ürünlerin tedarik edilmesini sağlar. Bu, tedarikçilerle yapılan anlaşmaları ve malzeme alımlarını içerir.

Depolama: Ürünlerin saklandığı ve korunduğu depoların yönetimini yapar. Bu, ürünlerin güvenli ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

Envanter Yönetimi: Depolardaki ürünlerin miktarını takip eder ve yönetir. Amacı, stok fazlalığı veya eksikliğini önlemektir.

Taşıma ve Dağıtım: Ürünlerin depolardan tüketiciye veya diğer noktalarına taşınmasını organize eder. Bu, nakliye araçlarının planlanması ve rotaların belirlenmesini içerir.

Sipariş Yönetimi: Müşteri siparişlerini alır, işler ve teslimatını gerçekleştirir. Müşteri memnuniyetini sağlamak için önemlidir.

İş Süreçlerinin Koordinasyonu: Lojistik süreçler arasındaki koordinasyonu ve iletişimi sağlar. Her adımın düzgün işlemesi için gerekli organizasyonu yapar.

Lojistik, tedarik zincirinin etkin bir şekilde işlemesini ve maliyetlerin optimize edilmesini sağlar. Bu, hem işletmelerin hem de tüketicilerin ürünleri zamanında ve uygun şartlarda almasını temin eder.