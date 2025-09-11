Lojmanda kalan adam ölü bulundu

Vaka, Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre bir fast food zincirinin lojmanı olarak kullanılan binada kalan 33 yaşındaki E.T.'den arkadaşları haber alamadı. E.T.'ye ulaşmak için seslenen arkadaşları, yanıt alamayınca odaya girdi. Odada yalnız olduğu öğrenilen E.T.'yi arkadaşları hareketsiz şekilde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 33 yaşındaki E.T.’nin bulunduğu yerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgeye gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi savcının gerekli incelemeleri yapmasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hadiseyle ilgili soruşturma devam ediyor.