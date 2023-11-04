MasterChef All Star’ın son bölümünde takım oyunu oynayan kırmızı ve mavi takımdan mercimek çorbası yapılması istendi. MasterChef sonrası lokanta usulü mercimek çorbası tarifi araştırılıyor. Peki, lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi için malzemeler neler?

İşte lokanta usulü mercimek çorbası tarifi…

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 su bardağı kırmızı mercimek

- 1 adet soğan

- 2 yemek kaşığı un

- 1 adet havuç

- Yarım yemek kaşığı biber ya da domates salçası 1 tatlı kaşığı tuz

- Yarım çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

- 2 litre sıcak su

- 5 yemek kaşığı sıvı yağ

Mercimek çorbası sosu için:

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kırmızı mercimek çorbası için sıvı yağı tencereye alınarak yemeklik doğranan soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavrulur. Daha sonra un ilave edilerek kısık ateşte kavurmaya devam edilir.

Salça kullanılacak ise salça ilave edilir, kavrulduktan sonra küp küp doğranmış havuç ve iyice yıkanıp suyu süzülen mercimekler ilave edilir. Üzerine su eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Çorbamız kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra mercimekler ve havuçlar yumuşayana kadar ara ara karıştırılarak kısık ateşte pişirilir.

Çorba piştikten sonra el blenderı ile güzelce ezilir. Eğer blenderiniz yoksa süzgeçten de geçirebilirsiniz.

Karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak kimyon eklenir ve karıştırılır. 5 dakika daha pişirilerek ocaktan alınır. Bu arada küçük bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı alınır, kızdırılır ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber eklenerek ocaktan alınır.

Mercimek çorbası servis kasesine alındıktan sonra üzerine kırmızı biberli sos gezdirilir ve bir dilim limon ile servis edilir.