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Lokman Hekim Üniversitesi personel alacak

Lokman Hekim Üniversitesi 34 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 12:46
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Lokman Hekim Üniversitesi personel alacak

Lokman Hekim Üniversitesi personel alacak
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.” Denildi.

Başvuru Süresi : 10.10.2022 - 24.10.2022

Son Başvuru Tarihi : 24.10.2022 Saat: 17.00

Başvuruda İstenen Belgeler: Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil sınav sonuç belgesi.

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Araştırma ve Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 27 EKİM 2022

Giriş Sınavı Tarihi : 31 EKİM 2022

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