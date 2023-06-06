Lokman Hekim'in mucizevi besini

Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen pek bilinmeyen kızılcık, kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyvedir.

Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor. Lokman Hekim yıllar önce şöyle söylemiş:

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur”

Lokman Hekim bu besinin önemini belirtmiş. Kanser, diyabet, tansiyon gibi birçok kronik hastalığa kalkan olan, düzenli ve yeterli tüketildiğinde şifa dağıtan kızılcık meyvesi aynı zamanda bağışıklığı da güçlendiriyor. İşte "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...

Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün önemini belirtmiş. Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.

Sağlıklı besinler listesinin başında yer alan kızılcık kırmızı renkte mayhoş bir tada sahiptir. İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

Obeziteye karşı savaşır. Kızılcık suyunun obeziteye karşı en ilginç ve şaşırtıcı kısmı diğer meyve sularından daha az tatlı olmasıdır.

Mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarının azaltılmasına yardımcı olur. Kızılcık kalbimizi korur. Böbrek taşlarına da iyi gelir, bakterileri durdurabilir

Cildinizdeki tüm yağlardan kurtulmanıza ve gözeneklerinizin temizlenmesine yardımcı olur. Kışın cildinizi zorlu hava koşullarından korur.

"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...

SUSAM

Yüksek miktarda E vitamini içeren susam kalbe faydalıdır.Susam yağı yüksek oranda lesitin içeriğiyle beyin ve sinir hücrelerini destekler. İyi bir kalsiyum kaynağı olan susam tırnak sağlığı için faydalıdır

KABAK SUYU

Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz.

KARNABAHAR

Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz.

KEREVİZ

İdrar söktürmek için kereviz yiyiniz.

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz protein açısından zengin fakat kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir. Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini kompleksi açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz niasin, fosfor ve çok düşük sodyum açısından da zengindir.

BADEM

Göğüs hastalığından şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz.

BAL

Kansızlığı gidermek için bal yiyiniz.

KUZU KULAĞI

Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır

KİŞNİŞ

Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz.

TAVUK SUYU

Omurgalarınızda ağrı varsa tavuk suyu içiniz.

KURU ÜZÜM

Mafsal ağrılarına karşı kuru üzüm yiyiniz.

BEYAZ LEBLEBİ

Beyaz leblebideki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Bedeni ısıtır.

NANE

Mideye çok yardımcıdır.

ÇAM FISTIĞI

Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı yemesi gerekir.

SÜT

Vücudunuzun kuvvetini korumak için süt içiniz. Yorgun ve gergin insanların gıdasıdır.

HURMA

Mideyi rahatlatıcıdır, kan üretir.

ELMA

Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyiniz.

SARIMSAK

Sırt ağrısından şikâyetçiyseniz sarımsak yiyiniz.

İşte İbn-i Sina'nın birçok hastalığa şifa olacak mucizevi tarifi...

MALZEMELERİ

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu sürenin sonunda sabah, akşam olacak biçimde günde iki kere tüketin.

Peki, incir karışımı ne işe yarıyor? Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile sorununuzu çözmeniz mümkün olacak.

İbn-i Sina'nın önerdiği incir karışımının en önemli etkisi ise kanseri önlemesi. Kanser oluşumunu önleyen incir karışımını düzenli bir biçimde tüketerek etkilerinden faydalanabilirsiniz.